Objectif Ligue des champions: après avoir patiné en début de saison, l'Atlético Madrid, désormais troisième et qualifiable pour la C1, espère bien confirmer son retour en forme contre le relégable Majorque, vendredi en ouverture de la 34e journée de Liga (22h00).

Engagé dans une saison de reconstruction, le club madrilène a souffert en début de championnat mais l'entraîneur Diego Simeone a profité de l'interruption liée au coronavirus pour relancer son équipe.

Alors qu'ils pataugeaient au-delà des places européennes en février, les Colchoneros sont revenus en forme après ces trois mois de pause forcée: en six matches depuis la reprise, ils ont totalisé quatre victoires et deux nuls, dont le dernier contre un Barça en perte de vitesse, mardi (2-2). Les hommes de Simeone, 3es au classement (59 pts), restent trop loin des deux mastodontes Barça (2e, 70 pts) et Real Madrid (1er, 71 pts), mais sont bien partis pour accrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine.

De quoi nourrir de belles ambitions européennes pour l'édition en cours de la C1, qui doit s'achever en août: l'Atlético sera présent mi-août à Lisbonne pour les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir éliminé le tenant du titre Liverpool (1-0, 3-2) en huitièmes.

Parmi les autres affiches du week-end en Liga, la course au titre sera au centre des attentions.

Le leader Real Madrid, opposé à Getafe jeudi soir (22h00) en clôture de la 33e journée, aura un autre défi de taille à relever dimanche à 12h00 GMT contre un autre candidat aux places européennes: l'Athletic Bilbao.

Pour le Barça, en revanche, l'objectif est tout autre: les hommes de Quique Setien, en plein doute, espèrent retrouver des couleurs dimanche à 22h00 à Villarreal, solide cinquième du classement et lui aussi candidat à l'Europe.

A noter également, un duel de la zone rouge entre le dernier, l'Espanyol Barcelone, et l'avant-dernier Leganés dimanche (17h00), qui pourrait se montrer décisif dans la course au maintien.

Programme de la 34e journée du championnat d'Espagne (heure de La Réunion):

Vendredi:

(22h00) Atlético Madrid - Majorque

Samedi:

(17h00) Celta Vigo - Betis Séville

(19h30) Valladolid - Alavés

(22h00) Grenade - Valence

Dimanche:

(14h00) Athletic Bilbao - Real Madrid

(17h00) Espanyol Barcelone - Leganés

(19h30) Osasuna - Getafe

(22h00) Villarreal - FC Barcelone

Lundi:

(19h30) Levante - Real Sociedad

(22h00) Séville FC - Eibar



AFP