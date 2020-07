Le double champion du monde de Formule 1 espagnol Fernando Alonso retrouvera la catégorie reine du sport automobile au sein de Renault "à partir de la saison 2021", après deux ans d'absence, a confirmé l'écurie dans un communiqué mercredi.

La durée du contrat d'Alonso, qui aura 39 ans le 29 juillet, n'est pas précisée. Il est uniquement indiqué qu'il "rejoint Renault DP World F1 Team pour les prochaines saisons". En revenant là où il a remporté ses deux titres de champion du monde en 2005 et 2006, l'Espagnol prouve que le feu sacré brûle toujours en lui.

Son retrait peu glorieux fin 2018 de la catégorie reine du sport automobile après une série de campagnes désastreuses chez McLaren n'avait pas un goût d'épilogue. Les 24 Heures du Mans, le Dakar, les 500 Miles d'Indianapolis, l'Ibère affichait son amour toujours vif de la compétition automobile et son désir de retrouver la F1.

Mais encore lui fallait-il retrouver un volant. Placé par la rumeur chez Red Bull puis chez Ferrari, il va finalement être accueilli par Renault l'an prochain pour des retrouvailles très médiatiques. "La force du lien entre lui, l'écurie et les fans en fait un choix naturel, explique son futur patron Cyril Abiteboul. Au-delà des succès passés (les titres pilotes et constructeurs en 2005 et 2006, ndlr), c'est un choix mutuel audacieux ainsi qu'un projet pour écrire l'avenir."

"Il va également apporter à notre équipe qui a connu une croissance très rapide (depuis son retour en F1 en 2016, ndlr) une culture de la course et de la gagne pour surmonter ensemble les obstacles", ajoute le Français. Avec l'Australien Daniel Ricciardo en partance pour McLaren, l'écurie au losange cherchait un pilote d'expérience pour épauler le jeune espoir français Esteban Ocon.

- "Meilleurs souvenirs" -

Pour le natif d'Oviedo, Renault n'offre certes pas autant de chances de succès immédiat que Mercedes, Red Bull ou Ferrari, mais le constructeur a annoncé en mai qu'il resterait en F1 sur le long terme avec pour but de revenir sur la plus haute marche du podium.

"Renault, c'est ma famille, ce sont mes meilleurs souvenirs en Formule 1 avec mes deux titres de champion du monde, mais je regarde vers l'avant", commente pour sa part Alonso. "J'ai des convictions et des ambitions en ligne avec le projet de l'écurie. Leur progression de cet hiver crédibilise les objectifs de la saison 2022, et de mon côté, j'apporterai toute mon expérience de la course pour la partager avec chacun, ingénieurs, mécaniciens, coéquipiers. L'équipe souhaite et dispose des moyens pour retrouver les podiums, moi aussi."

Avec 17 victoires entre 2003 et 2008 et les titres de champion du monde 2005 et 2006, celui que l'on surnomme le Taureau des Asturies sait que la marque française en est capable, surtout avec un nouveau règlement financier pour la F1 en 2021, qui pourrait niveler les écarts.

Réputé pour son caractère parfois ombrageux, Alonso passe pour l'un des meilleurs pilotes de sa génération, qui aurait pu remporter bien plus que deux titres. Une année difficile chez McLaren en 2007 aux côtés d'un Lewis Hamilton en pleine ascension, puis cinq autres frustrantes chez Ferrari avant un retour peu concluant chez McLaren alors en plein déclin, n'ont qu'à peine entamé sa réputation.



