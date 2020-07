Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

Annulé en raison de la pandémie de coronavirus, le meeting de Zurich fait de la résistance et propose jeudi une compétition à distance réunissant dans sept lieux différents, en Europe et aux Etats-Unis, des stars de l'athlétisme dont Christophe Lemaitre et Jimmy Vicaut pour leur rentrée.

