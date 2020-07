Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Pep Guardiola s'est dit "incroyablement heureux" mais a estimé mardi que Manchester City méritait des "excuses" après la levée de l'interdiction de participation aux deux prochaines coupes d'Europe par le Tribunal arbitral du sport (TAS), une décision critiquée par les entraîneurs rivaux José Mourinho et Jürgen Klopp.

"Je suis incroyablement heureux de cette décision. Cela montre que tout ce que les gens ont dit sur le club n'était pas vrai", a déclaré Guardiola lors d'une conférence de presse d'avant-match mardi.

"On devrait nous présenter des excuses. Si nous avions fait quelque chose de mal, nous accepterions, absolument, les décisions de l'UEFA et du TAS", a-t-il ajouté.

L'instance basée à Lausanne (Suisse) a annulé lundi en appel la suspension de deux ans des compétitions européennes infligée à Manchester City par l'UEFA en février dernier pour non-respect des règles du fair-play financier.

"Personne ne peut comprendre à quel point il était difficile pour le club d'être soupçonné. Maintenant que nous avons prouvé au tribunal (notre innocence), nous retournons sur le terrain", a affirmé le technicien catalan.

José Mourinho, entraîneur de Tottenham et éternel rival de Pep Guardiola, a assuré que la décision du TAS était un "désastre" qui actait la fin du fair-play financier.

- "Une décision honteuse" -

"C'est une décision honteuse, car si Manchester City n'est pas coupable, alors être puni avec quelques millions est une honte. Si vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas puni. En revanche, si vous êtes coupable, vous devriez être banni, c'est donc aussi une décision honteuse. En tout cas, la décision est un désastre", a expliqué le Portugais.

"Je crois vraiment que le fair-play financier est mort", a-t-il ajouté, estimant que "les nouveaux propriétaires de club auront le sentiment que ce cirque a ouvert la porte, alors allons-y et profitons-en."

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a lui aussi commenté la décision du TAS.

"Je ne souhaite rien de mal à personne mais je ne pense pas que ce soit un bon jour pour le football. Le fair-play financier est une bonne idée et il était là pour protéger les équipes et la compétition", a notamment affirmé Klopp.

L'Allemand espère que la participation des Citizens à la prochaine campagne de Ligue des champions aidera son équipe à conserver son titre en Premier League.

"Personnellement, je suis heureux que Manchester City puisse participer à la Ligue des champions la saison prochaine, car s'ils ont douze matches de moins (en phase de groupes), je ne vois aucune chance pour les autres équipes de remporter la Premier League", a résumé l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund.



