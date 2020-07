Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Chelsea a préservé sa place sur le podium provisoire de la Premier League en battant mardi soir la lanterne rouge Norwich, déjà reléguée (1-0) grâce à un but de l'indispensable Olivier Giroud dans le premier match de la 36e journée.

Les Blues et leur Bleu, encore une fois décisif, se sont bien rassurés après leur gros revers à Sheffield (défaite 3-0, sans Giroud). Ils restent hors de portée (4 points) des deux autres candidats à la prochaine Ligue des champions, Leicester et Manchester United.

Les Foxes de Leicester recevront justement jeudi Sheffield United, plus que jamais candidat à la Ligue Europa, alors que les Red Devils, ralentis par leur match nul contre Southampton lundi (2-2), se déplaceront sur le terrain de Crystal Palace (14e).

Les hommes de Frank Lampard savaient qu'il fallait absolument prendre les trois points contre Norwich, parce que leur avant-dernier match de la saison les conduira à Liverpool, déjà sacré champion, avant une finale de la saison contre Leicester.

Malgré une domination constante, ils ont dû attendre les arrêts de jeu de la première période pour prendre l'avantage, quand Giroud a repris de la tête (45e+3) un centre de l'Américain Christian Pulisic.

Le Français, visiblement très en forme, s'était déjà montré dangereux plusieurs fois, notamment sur un tir détourné sur sa barre transversale par le gardien néerlandais de Norwich, Tim Krul (20e), histoire de préserver les chances du promu relégué.

Puis Giroud a donné à Pulisic une jolie balle piquée qui a obligé Krul à faire son meilleur arrêt de la première période (36e) et une tête de Kurt Zouma est passée juste à côté des cages de l'ancien gardien de Newcastle (37e).

A la pause, Norwich avait bien limité la casse. Les débats étaient un peu plus équilibrés pendant un quart d'heure, mais le gardien des Blues, Kepa Arrizabalaga, n'était pas inquiété. Finalement, la défense de Chelsea, même si elle reste la plus perméable du Top 10 (49 buts encaissés), est toujours sur le podium provisoire de la Premier League.



