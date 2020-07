Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Quatre buts dès la première demi-heure: l'Atalanta Bergame, futur adversaire du Paris SG en quart de finale de la Ligue des champions le 12 août, s'est montrée plus joueuse que jamais en remportant 6-2 son derby contre Brescia, mardi en ouverture de la 33e journée de Serie A.

Brescia n'est pas (encore) en deuxième division et cette confrontation entre voisins lombards n'a rien jamais rien d'amical, mais la rencontre de ce mardi soir a parfois rappelé le 9-0 infligé par le Paris SG au Havre dimanche en amical.

Face à l'avant-dernier du championnat, l'Atalanta de Mario Pasalic, auteur d'un triplé, s'est à nouveau amusée avec une 21e victoire cette saison et a conforté sa deuxième place quand son adversaire s'est un peu plus rapproché de la Serie B.

La journée avait pourtant mal commencé pour la "Dea" avec le forfait de Luis Muriel, 17 buts en championnat, blessé à la tête lors d'un accident domestique.

Mais face à l'enchaînement des matches, Gian Piero Gasperini avait de toute façon choisi de faire tourner son effectif. Pas moins de sept changements par rapport au match nul obtenu chez la Juventus (2-2) samedi, avec notamment la titularisation en attaque de Ruslan Malinovskyi et Mario Pasalic et en défense de l'ancien Niçois Adrien Tameze.

Trois joueurs impliqués dans l'ouverture du score d'entrée de match signée Palasic (1-0, 2e).

Toujours séduisante offensivement, l'Atalanta a en revanche très mal débuté sa rencontre défensivement à l'image de Mattia Caldara, fautif sur l'égalisation d'Ernesto Torregrossa (1-1, 8e), après déjà deux erreurs dans les premières minutes.

Une bévue bien vite effacée par une avalanche de buts: celui superbe de De Roon de l'extérieur du pied (2-1, 25e), puis la frappe puissante ras de terre de Malinovskyi (3-1, 28e) et enfin la tête de Zapata (4-1, 30e). Gosens, l'un des 7 joueurs qui a profité du turn-over ce mardi soir, est à créditer de deux passes décisives.

En deuxième période, l'ancien Monégasque Pasalic s'est offert deux nouveaux buts grâce à une frappe du droit à la 55e (5-1) et une autre du gauche à la 58e (6-1), alors que Brescia a tout de même réussi à inscrire un deuxième but par Spalek en fin de match (6-2, 83e).

"C'est un tirage compliqué. L'Atalanta est une équipe qui attaque, qui attaque, qui marque beaucoup de buts", avait prévenu l'entraîneur du Paris SG Thomas Tuchel. Bergame ne s'est pas fait prier pour donner raison au coach parisien un mois avant leur opposition en C1.



