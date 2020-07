Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s'est offert samedi la pole position du Grand Prix de Hongrie, sa deuxième consécutive et la deuxième en trois courses depuis le début de la saison de F1.

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s'est offert samedi la pole position du Grand Prix de Hongrie, sa deuxième consécutive et la deuxième en trois courses depuis le début de la saison de F1.



Sur le Hungaroring de Budapest à 15h10 (13h10 GMT) dimanche, il partagera la première ligne avec son équipier finlandais Valtteri Bottas.

La deuxième ligne sera occupée par les Racing Point, motorisées par la marque allemande, du Canadien Lance Stroll et du Mexicain Sergio Pérez. L'écart entre elles et leurs devancières est toutefois abyssal, les "Mercedes roses" étant reléguées à près d'une seconde au tour.

Pourtant attendu sur un tracé sur lequel il a signé sa première pole position en F1 l'an dernier, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) n'est que 7e derrière les Ferrari de l'Allemand Sebastian Vettel et du Monégasque Charles Leclerc.

Les McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Espagnol Carlos Sainz Jr ainsi que l'AlphaTauri du Français Pierre Gasly, en dépit de problèmes de moteur, complètent le top 10.

L'autre pilote Red Bull, le Thaïlandais Alexander Albon, n'est que 13e.

Les deux autres Français, Esteban Ocon (Renault) et Romain Grosjean (Haas), se classent respectivement 14e et 18e.

A noter la progression notable de Williams, qui après avoir placé une de ses monoplaces en Q2 pour la première fois depuis 2018 la semaine dernière, place cette fois ces deux voitures dans le top 15 (George Russell 12e, Nicholas Latifi 15e).



Par Maria Lorente - © 2020 AFP