Le capitaine du PSG Thiago Silva a été préféré au champion du monde français Presnel Kimpembe pour commencer la finale de Coupe de France contre Saint-Etienne, vendredi (21H10), qui marque le retour du football de compétition dans l'Hexagone.

Thiago Silva, qui vit à 35 ans -- sauf retournement de situation -- sa dernière finale de Coupe de France, va commencer en défense en compagnie de Marquinhos, Thilo Kehrer et le jeune Mitchel Bakker.

L'autre surprise dans l'équipe alignée par l'entraîneur parisien Thomas Tuchel est la titularisation de Leandro Paredes au milieu de terrain, à la place de Marco Verratti.

En attaque, les "Quatre Fantastiques" Neymar, Di Maria, Mbappé et Icardi sont tous alignés.

Du côté de Saint-Etienne, le capitaine Loïc Perrin va jouer le dernier match de sa carrière dans la peau d'un titulaire.

L'expérimenté défenseur central (34 ans) a prolongé d'un mois son contrat, qui arrivait à terme le 30 juin dernier. Il ne souhaitait pas s'arrêter sur une 17e place et une fin de championnat tronquée par la pandémie de coronavirus.

Après l'arrêt anticipé de la Ligue 1 au printemps, Parisiens et Stéphanois se préparent à jouer la première rencontre officielle en France depuis le 10 mars, devant le président de la République Emmanuel Macron, et 5.000 spectacteurs, la jauge autorisé dans le stade par le protocole sanitaire.

Les équipes:

Paris SG: Navas - Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva, Bakker - Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar - Icardi, Mbappé

Entraîneur: Thomas Tuchel

AS Saint-Etienne: Moulin ? Debuchy, Maçon, Fofana, Perrin, Kolodziejczak ? Camara, M'Vila ? Hamouma, Boudebouz, Bouanga

Entraîneur: Claude Puel

Arbitre: Amaury Delerue



