Le Paris SG a validé son triplé en remportant vendredi la Coupe de France contre Saint-Etienne (1-0) grâce à Neymar, mais la blessure de son prodige Kylian Mbappé laisse courir une inquiétude sur la suite de son programme, et la Ligue des champions qu'il convoite.

Une soirée déroutante et, au bout, un titre au goût mitigé: le PSG n'a pas réussi le redémarrage espéré pour la reprise de la compétition en France, après plus de quatre mois d'interruption en raison du coronavirus, dans un Stade de France quasi vide.

La remplacement de Kylian Mbappé (31e), touché à la cheville droite par le tacle dangereux de Loïc Perrin, a rappelé les moments les moins glorieux de son histoire récente, et les nombreuses indisponibilités qui pourrissent ses grands rendez-vous.

Après Neymar, forfait en 2018 et 2019 pour les huitièmes de finale retour de la C1, le club de la capitale s'apprête à revivre de nouveaux jours d'incertitudes avec "Kyky", avant d'affronter en quarts l'Atalanta Bergame, le 12 août à Lisbonne.

"Ca a craqué un peu quand même", a déclaré l'attaquant au président Emmanuel Macron sur le podium après le match, où il est monté avec des béquilles et une attelle à la cheville droite.

Ce n'est pas l'exclusion du capitaine stéphanois, après l'aide de la VAR, qui a apaisé la colère des Parisiens, pris dans un début de bagarre générale avec leurs adversaires.

"Tout le monde est inquiet! Tout le monde qui a vu cette faute-là est inquiet! Bien sûr que je suis inquiet", a lâché Tuchel, toujours agacé en conférence de presse.

Quelques minutes avant Mbappé (20e), il a dû sortir Thilo Kehrer, touché à une hanche, qui évolue à un poste où il manque de solutions de rechange.

- Neymar décisif -

Pour le football français, qui attendait ce rendez-vous depuis mars, il restera l'image d'une première demi-heure de jeu ultra agressive, pas à son avantage, et celle des gradins de l'enceinte dyonisienne, vides à 95% en raison de la jauge gouvernementale. Environ 2.800 spectateurs ont pris place sans combler l'impression de vide amplifiée par les deux virages fermés.

Mais Neymar a le pouvoir de rendre les supporters assez enthousiastes pour cacher le bruit de l'autoroute voisine. Le Brésilien a transformé l'une des rares occasions parisiennes de la première période, en reprenant avec malice la frappe de Kylian Mbappé détournée par Jessy Moulin (14e).

Autre cadre au rendez-vous, le gardien Keylor Navas, décisif devant Denis Bouanga (16e, 21e) et Wahbi Khazri (86e), puis bien aidé par son poteau sur une frappe de l'intenable attaquant gabonais (5e).

En constatant l'efficacité de Neymar et Navas, Tuchel a vu que son PSG post-interruption ressemblait beaucoup à celui d'avant. Mais la fragilité affichée à certains moments a également dû lui évoquer quelques anciens souvenirs.

"On n'a pas très bien joué", a reconnu Thiago Silva.

Le PSG a beaucoup souffert en début de rencontre face aux agressifs Stéphanois. Il a failli payer cher son incapacité à se mettre à l'abri, lors de dernières minutes tendues face à des Stéphanois qui ont eu les occasions pour égaliser (60e, 66e, 90e).

- Perrin, la tête basse -

Avant Lyon, en finale de la Coupe de la Ligue vendredi prochain, puis Bergame, Paris devra gagner en volume. La dernière demi-heure a démontré les limites physiques d'une équipe qui a débuté sa préparation le 22 juin et dont les titulaires n'avaient jamais joué plus d'une heure jusque-là.

Le couperet est passé tellement près que Silva hésitait entre "bonheur" et "tristesse", par rapport à Mbappé, après la rencontre. Presnel Kimpembe est allé arroser de champagne Tuchel dans l'auditorium parce qu'il "se sentait un peu seul" sinon.

Mais avec cette Coupe de France, la cinquième depuis 2015 et la 13e en tout, l'essentiel est préservé. Paris réussit le triplé, avec la Ligue 1 et le Trophée des champions, qui colle à ses énormes ambitions.

Saint-Etienne, qui rêvait de ce titre qui lui échappe depuis 1977, a joué son va-tout, mais le carton rouge de son capitaine Perrin, sorti la tête basse pour sa probable der' avant la retraite, lui laisse forcément un goût amer.

Les supporters se souviendront beaucoup du poteau sortant sur le tir de Bouanga, un poteau de plus... "Ca s'est joué à un poteau sortant, c'est l'histoire du foot", a relativisé le gardien Jessy Moulin.

Décidément, ce fut une soirée déroutante pour tout le monde. De la présentation des joueurs au président de la République Emmanuel Macron, sans la poignée de main habituelle pour respecter la distanciation sociale et une forte musique pour cacher le silence. Jusqu'au trophée soulevé sur la pelouse par le capitaine Thiago Silva. Le football a repris en France.



