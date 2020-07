Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Zlatan Ibrahimovic a écarté samedi l'idée d'une retraite dans une vidéo un brin mégalomaniaque dont il a le secret, deux semaines après avoir laissé planer le doute sur son avenir.

"Donc vous pensez que je suis fini, que ma carrière va bientôt s'achever. Vous ne me connaissez pas", déclare l'attaquant suédois de 38 ans au début de cette courte vidéo postée sur son compte Instagram, où il s'exprime lentement de sa voix de basse sur des images de ses buts les plus spectaculaires.

"Je n'ai qu'une chose à vous dire. Je ne suis pas comme vous, car je ne suis pas vous. Je suis Zlatan Ibrahimovic et je ne fais que m'échauffer", conclut-il, avec son habituel sens de la mesure, quatre jours après l'annonce de la prolongation du contrat de l'entraîneur de l'AC Milan Stefano Pioli, avec qui il entretient de bons rapports.

L'attaquant suédois avait été plus mystérieux sur ses intentions le 7 juillet sur la chaîne Dazn.

"On va voir. J'ai encore un mois pour m'amuser. Il y a des choses qui se passent ici sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle", avait déclaré "Ibra", dont l'arrivée en janvier coïncide avec le spectaculaire redressement du Milan, désormais 6e de Serie A, qui s'achève le week-end prochain.

"Je regrette pour les tifosi. C'est peut-être la dernière fois qu'ils me voient en vrai. Lisez entre les lignes", avait-il encore déclaré.

Les médias sportifs italiens évoquaient alors avec insistance l'arrivée cet été de l'Allemand Ralf Rangnick avec une double casquette d'entraîneur et de directeur sportif, ce qui aurait impliqué un probable départ de Stefano Pioli mais aussi du directeur technique Paolo Maldini, avec qui Ibra entretient également de bons rapports.



