Après avoir obtenu la Coupe du monde de football en 2022, le Qatar vise les Jeux olympiques de 2032. Le riche émirat du Golfe a confirmé lundi son intérêt à se porter candidat malgré des températures caniculaires l'été et le spectre d'un public peu nombreux.

Outre le Qatar, L'Inde, l'Etat australien du Queensland et Shanghai sont sur les rangs pour les JO-2032, et une éventuelle candidature commune de Séoul et Pyongyang est évoquée.

Conformément aux changements proposés en 2014, les pays intéressés doivent soumettre une demande pour rejoindre le "dialogue continu" sur l'organisation des Jeux. Le Qatar a confirmé à l'AFP l'avoir fait dans une lettre adressée au Comité international olympique (CIO) basé à Lausanne, en Suisse.

"L'annonce d'aujourd'hui marque le début d'un dialogue significatif avec la future commission d'organisation du CIO pour explorer plus avant notre intérêt et identifier comment les Jeux olympiques peuvent soutenir les objectifs de développement à long terme du Qatar", a déclaré à l'AFP le président du Comité olympique qatari, Cheikh Joaan ben Hamad ben Khalifa Al-Thani.

Le Qatar n'était pas parvenu à se porter candidat à l'organisation des Jeux d'été de 2016 et 2020 car il avait proposé de les accueillir au mois d'octobre sans en avoir préalablement discuté avec le CIO.

Les Jeux de 2020, reportés à 2021 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, ont été attribués au Japon qui connaît également des températures estivales torrides, ce qui amène les responsables à programmer les épreuves tôt le matin, lorsque les températures sont plus fraîches.

Devenu depuis quelques années un acteur incontournable du monde du sport, "le Qatar a acquis la réputation d'être une destination de classe mondiale pour les grands événements sportifs. C'est cette réputation et cette expérience, ainsi que notre désir d'user du sport pour promouvoir la paix et les échanges culturels, qui constitueront la base de nos discussions avec la Commission", a ajouté le cheikh Joaan, frère du souverain du Qatar, l'émir cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.

Pour le Mondial-2022, le problème de la chaleur devrait moins se poser puisque les dates des compétitions -- traditionnellement en été -- ont été décalées du 21 novembre au 18 décembre pour éviter la canicule.

Dans ce petit pays qui jouxte le désert d'Arabie, les températures estivales peuvent atteindre 50 degrés Celsius. La chaleur et l'humidité ont été des problèmes majeurs lors des Championnats du monde d'athlétisme l'an passé à Doha, avec un public très clairsemé, donnant lieu à de nombreuses critiques.

Des images de marathoniennes s'effondrant et haletant ont fait alors le tour du monde.

- "Enorme intérêt" -

Le président de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), Sebastian Coe, a toutefois déclaré qu'il était plus inquiet des conditions des Jeux olympiques de Tokyo.

Le Qatar accueillera la Coupe du monde de football de 2022 après une candidature qui a été entachée de corruption, selon des pays et des médias européens, ce qui a été toujours démenti par Doha.

En outre, les conditions des travailleurs immigrés sur les chantiers du Mondial et l'état des droits humains en général ont fait l'objet de nombreuses critiques d'ONG et syndicats internationaux.

Mais le Qatar a assuré avoir pris de nombreuses mesures pour améliorer le sort de ces travailleurs et garantir leurs droits. "Au sein du CIO, nous sommes heureux de l'énorme intérêt suscité par les Jeux olympiques d'été de 2032", a déclaré le président du cette instance sportive, Thomas Bach, dans une interview diffusée vendredi par la chaîne qatarie BeIN sports, spécialisée dans la couverture d'événements sportifs.

"Nous avons fait en sorte que notre nouvelle approche fonctionne bien. Nous avons lancé un dialogue entre les comités olympiques nationaux intéressés et une commission spéciale du CIO. Naturellement, nous invitons le Qatar à se joindre à ce dialogue", a-t-il ajouté.

Si le Qatar réussit à faire aboutir sa candidature, ce serait la première fois dans l'Histoire que des Jeux olympiques se tiendraient au Moyen-Orient.



AFP