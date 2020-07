Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

L'épidémie de Covid-19 a engendré en Europe un pic de surmortalité de 50% de décès en plus entre fin mars et début avril, selon des chiffres de l'Insee montrant que la France, l'Espagne, la Belgique et l'Italie ont été les plus touchés.

L'épidémie de Covid-19 a engendré en Europe un pic de surmortalité de 50% de décès en plus entre fin mars et début avril, selon des chiffres de l'Insee montrant que la France, l'Espagne, la Belgique et l'Italie ont été les plus touchés.