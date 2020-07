Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Le mouvement pour la démocratie à Hong Kong a encaissé vendredi une nouvelle gifle avec le report d'un an des législatives pour cause de coronavirus, au terme d'un mois marqué par la disqualification de ses candidats, des arrestations d'étudiants et le départ en exil de figures de l'opposition.

