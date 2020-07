Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Un incendie s'est déclaré jeudi soir dans la forêt de Chiberta, en plein centre d'Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques, contraignant à l'évacuation de dizaines d'habitations, a constaté un correspondant de l'AFP.

"Plusieurs dizaines d'hectares ont brûlé" dans le secteur du Pignada de la forêt de Chiberta, a indiqué à l'AFP le maire Claude Olive. "Nous avons fait évacuer toutes les résidences de part et d?autre du feu".

"Les Canadair viennent de faire leur dernière rotation. Ils nous ont bien aidés et maintenant les pompiers vont intervenir à pied", a-t-il poursuivi, alors que la nuit tombait.

Outre ces deux avions bombardiers d'eau, au moins 65 sapeurs-pompiers intervenaient sur cette zone urbaine, selon les pompiers du département.

Des dizaines de personnes ont été contraintes d'évacuer leur maison, a constaté un correspondant de l'AFP qui a vu des gens partir en voiture avec des valises jetées à la hâte dans leur véhicule.

"Dans le bas de ma rue, les flammes s'approchaient des maisons et elles étaient très vigoureuses, on est tous montés dans nos voitures", a indiqué une habitante à ce correspondant de l'AFP.

"A 20H00 tout allait bien, puis à 20h30, on nous a dit +Que tout le monde sorte ! le vent a tourné", raconte en pleurs une jeune fille évacuée de l'appartement de son petit ami.

"J'avais les flammes à dix mètres ! D'habitude, ici, il y a jamais de vent", s'est exclamé l'habitant d'une maison en bout de rue, en lisière de forêt.

La forêt de Chiberta, composée de pins, est un ilot de verdure au sein de l'agglomération Bayonne-Biarritz-Anglet densément peuplée.

Entre le fleuve Adour et l'Atlantique, cette forêt est bordé à l'ouest par un parcours de golf, et des villas luxueuses.



Par Mathias CENA - © 2020 AFP