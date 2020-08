Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Le groupe Facebook a annoncé lundi avoir banni de manière définitive de Facebook et Instagram le polémiste français Dieudonné M'Bala M'Bala, pour "contenu se moquant des victimes de la Shoah" et "termes déshumanisants

"En conformité avec notre politique sur les individus et les organismes dangereux, nous avons banni de manière permanente Dieudonné M?Bala M?Bala de Facebook et d?Instagram.

