Au moins 16 personnes ont été tuées et 15 gravement blessées vendredi lorsqu'un avion de ligne a quitté la piste et s'est "brisé en deux" après avoir atterri sous une pluie battante dans le sud de l'Inde.

Selon la compagnie aérienne Air India Express, son avion transportant plus de 190 personnes, équipage inclus, reliait Dubaï à Kozhikode, dans l'Etat indien de Kerala (sud). Tous les survivants de l'accident du Boeing 737 sont blessés, selon les autorités.

L'avion a dépassé le bout de la piste et dévalé une pente d'une hauteur de 10 mètres, selon le ministère de l'Aviation.

Des images télévisées montrent des portions de fuselage déchiquetées, entourées par les équipes de secours qui les arrosent d'eau dans le noir. Aucun signe d'incendie n'est visible, mais les opérations sont compliquées par la pluie.

La responsable médicale pour la ville voisine de Malappuram, Sakeen K., a déclaré qu'au moins 16 personnes avaient été tuées. "Nous sommes toujours en train d'établir le bilan", a-t-elle dit à l'AFP.

D'après un responsable municipal de Kozhikode, Seeram Sambasiva, les deux pilotes ont été tués.

Un haut gradé de la police locale, Abdul Karim, a indiqué à l'AFP que 15 passagers au moins "sont dans un état critique. La situation continue d'évoluer".

"Nous avons au moins 89 personnes, dont beaucoup avec des blessures graves, admises dans différents hôpitaux de Kozhikode. Les ambulances continuent d'arriver", a fait savoir un autre responsable de la police, Sujith Das.

"On nous a dit que tous ceux qui ont survécu à l'accident ont été blessés", a-t-il ajouté.

Quatre personnes sont toujours coincées dans l'avion, selon les médias indiens.

- "Brisé en deux" -

D'après l'agence de régulation de l'aéronautique DGCA, l'avion a dérapé au bout de la piste, "est tombé dans la vallée et s'est brisé en deux".

Un porte-parole d'Air India Express a également déclaré que l'avion semblait avoir roulé au-delà de la piste.

Une chaîne de télévision a affirmé qu'il y avait eu un problème au train d'atterrissage.

Air India Express a précisé dans un communiqué qu'"aucun incendie n'avait été signalé au moment de l'atterrissage" de l'avion, qui transportait 184 passagers dont 10 enfants en bas âge, deux pilotes et cinq membres d'équipage travaillant en cabine.

Le Boeing accidenté était un des dizaines d'avions qui, ces dernières semaines, ont rapatrié des milliers d'Indiens bloqués par la pandémie à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a exprimé ses condoléances sur Twitter. "Mes pensées sont avec ceux qui ont perdu des êtres aimés. Que les blessés se remettent vite (...) Les autorités sont sur place, apportant toute l'aide possible aux victimes", a-t-il écrit.

Le dernier accident aérien grave en Inde remonte à 2010, lorsqu'un Boeing 737-800 d'Air India Express reliant Dubaï à Mangalore avait dépassé la piste et explosé, faisant 158 morts. Huit personnes avaient survécu.

Des pluies torrentielles tombent sur le Kerala depuis plusieurs jours.

Au moins 15 personnes, dont deux enfants, y ont péri vendredi dans un glissement de terrain provoqué par la pluie.

Les secours craignent qu'une cinquantaine de personnes soient encore coincées dans les décombres d'habitations emportées par le glissement de terrain.

