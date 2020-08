Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Lyon contre Manchester City! C'est l'affiche surprise d'un des quarts de Ligue des champions la semaine prochaine à Lisbonne après l'exploit de l'OL, battu 2-1 par la Juventus de Cristiano Ronaldo mais qualifié, et l'élimination du Real Madrid de Zinédine Zidane, puni par City (2-1).

- Lyon à Lisbonne dans la souffrance -

Lyon a souffert, mais Lyon est en quart de finale de Ligue des champions! Après sa victoire 1-0 à l'aller en février et dans un huitième de finale retour crispé et électrique, l'OL a résisté à l'allant de Ronaldo, double buteur (43e s.p., 60e), pour s'imposer en vertu d'un but inscrit à l'extérieur signé Memphis Depay (12e s.p.).

Voilà l'OL invité surprise du "Final 8" la semaine prochaine dans la capitale portugaise (12-23 août), alors que le club n'avait pas regoûté aux quarts de la C1 depuis 2010.

C'est une prouesse au goût de sueur pour l'équipe de Rudi Garcia, qui n'a pas maîtrisé grand-chose et a tremblé jusqu'au bout. Cela ne garantit rien pour le quart de finale, prévu samedi 15 contre City, mais c'est déjà une belle réussite pour une équipe qui a connu une saison ratée (7e de L1) et écourtée par la pandémie de coronavirus.

"C'est un exploit", a savouré le directeur sportif lyonnais Juninho au micro de RMC Sport. "L'équipe a montré beaucoup de maturité, même si, par moments, bien sûr qu'elle a souffert."

Devant les gradins vides du Juventus Stadium, il y a eu un penalty peu évident pour un tacle de Rodrigo Bentancur, transformé d'une panenka par Depay (12e).

Et ensuite, un second penalty, encore moins évident, pour un coup franc contré du bras par le capitaine lyonnais.

L'inévitable Ronaldo a transformé à contre-pied (43e). Puis il a placé la Juve à un petit but de la qualification avec un coup de canon du gauche (60e), son 130e but en C1 à partir de la phase de poules, record absolu.

L'an dernier, "CR7" avait signé un triplé contre l'Atlético (0-2, 3-0) au même stade. Mais cette fois, le Portugais n'a pas suffi. Et c'est Lyon qui verra Lisbonne...

- City sort le Real, cauchemar pour Varane -

Le Real de Zinédine Zidane a fini par mordre la poussière: imbattable en confrontations directes européennes depuis ses débuts sur un banc de touche, "Zizou" a connu un premier échec en voyant son équipe s'incliner 2-1 contre Manchester City, le même score que celui concédé à l'aller, et sortir sans gloire de la C1.

C'est la deuxième élimination consécutive en huitièmes de finale pour le grand Real, 13 fois sacré en C1. Et pour la deuxième saison d'affilée cette défaite est intervenue sans son capitaine et patron défensif Sergio Ramos, suspendu pour ce match retour en Angleterre comme un an plus tôt contre l'Ajax Amsterdam (1-4) - un naufrage qui avait précipité le retour de "ZZ" sur le banc merengue.

Sans Ramos, la meilleure défense d'Europe se lézarde. Et elle s'est écroulée vendredi avec Raphaël Varane, dont on attendait qu'il se mue en patron de substitution. Patatras: le Français a offert deux buts aux Mancuniens et précipité la déroute de son équipe.

"Je veux faire front parce qu'à mes yeux, cette défaite est pour moi", a-t-il reconnu au micro de la chaîne espagnole Movistar.

Dans cet alléchant duel d'entraîneurs entre Zidane, triple vainqueur de la C1 (2016-2018) et Pep Guardiola, deux fois sacré avec Barcelone (2009, 2011), le pressing tout-terrain réclamé par le technicien catalan a valu à Varane de se faire déposséder du ballon par Gabriel Jesus, qui a servi Raheem Sterling comme à la parade (9e).

Un but gag qui a immédiatement mis le Real dans le dur. Le champion d'Espagne a certes égalisé grâce à Karim Benzema, buteur d'une tête en suspension (28e).

Mais cette embellie n'a pas masqué la faillite défensive du Real, sauvé plusieurs fois par son gardien belge Thibaut Courtois.

Et Varane, toujours fébrile, a remisé d'une tête trop molle vers son portier. En renard, Gabriel Jesus a devancé Courtois (68e) pour expédier Manchester City à Lisbonne, renvoyer la bande à Zidane à Madrid et congédier Varane au purgatoire des défenseurs maladroits.



