Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

L'entraîneur du PSG Thomas Tuchel a choisi Ander Herrera pour remplacer Marco Verratti, blessé, dans l'équipe titulaire qui affronte l'Atalanta Bergame mercredi soir à Lisbonne dans un quart de Ligue des champions que Kylian Mbappé débutera sur le banc.

Victime d'une entorse le 24 juillet dernier, l'attaquant français est bien présent sur la feuille de match. Blessé à une cheville lors de la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne le 24 juillet (1-0), "KM" était engagé dans un contre-la-montre pour être rétabli pour le "Final 8".

Tuchel avait prévenu mardi que son buteur vedette allait être dans l'équipe "s'il faisait un bon entraînement mardi soir et que rien d'extraordinaire n'arrivait mercredi". Il pourra donc le faire entrer en cours de jeu, si nécessaire.

Selon la composition officielle fournie par l'UEFA, le technicien allemand a opté pour un 4-3-3, avec dans l'entrejeu Idrissa Gueye, Marquinhos et Ander Herrera, qui connaît sa première titularisation de l'été en compétition officielle.

L'ancien de Manchester United a été préféré à Leandro Paredes, alors que c'est l'Argentin qui a débuté le dernier match de C1 du PSG, le 11 mars contre Dortmund (2-0).

En l'absence de Mbappé et d'Angel Di Maria (suspendu), Neymar constitue la menace offensive N.1 du PSG. Le Brésilien, épaulé par Mauro Icardi et Pablo Sarabia en attaque, a fait monter la température sur les réseaux sociaux avant le coup d'envoi.

"Coupe mohican faite, lunettes de soleil, enceinte de son qui charge", a écrit sur Twitter la superstar, dans un message partagé plus de 180.000 fois.

Côté Bergame, l'entraîneur Gian Piero Gasperini a titularisé en pointe le Colombien Duvan Zapata, auteur de 19 buts cette saison, en l'absence, attendue, de son meilleur buteur Josip Ilicic.

Absent des demi-finales de la compétition depuis 1995, Paris a une occasion unique de rééditer le meilleur parcours de son histoire au moment de fêter son cinquantième anniversaire.

Le vainqueur de cette affiche rencontrera celui du second quart entre l'Atlético de Madrid et Leipzig, jeudi.

Composition des équipes:

Atalanta: Sportiello - Toloi, Caldara, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens - Pasalic, Zapata, Gomez (cap)

Paris SG: Navas - Kehrer, Thiago Silva (cap), Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Gueye - Sarabia, Icardi, Neymar



