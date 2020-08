Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Récession record au Royaume-Uni -

Le Royaume-Uni, frappé par la crise du coronavirus, a subi au deuxième trimestre une chute record de 20,4% de son PIB et, sur les six premiers mois de l'année, sa pire récession jamais enregistrée, selon l'Office national des statistiques (ONS). Le pays signe la plus mauvaise performance au deuxième trimestre en Europe, devant l'Espagne (-18,5%) et bien pire que la France (-13,8%).

- Reconfinement express à Auckland -

Les autorités sanitaires ont été promptes à ordonner le confinement d'Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, où quatre cas probables de coronavirus ont été recensés, en plus des quatre qui avaient été annoncés mardi. Ce sont au total 1,5 million d'habitants qui sont tenus de rester chez eux pendant trois jours à compter de mercredi, et des millions d'autres qui s'inquiètent du retour du Covid-19 dans un pays qui, auparavant, n'avait plus enregistré de contamination locale pendant 102 jours.

- Qua rantaine en Italie -

Plusieurs régions d'Italie - Pouilles et Campanie (sud) - vont imposer une quarantaine aux voyageurs de retour d'Espagne, de Grèce et de Malte considérés comme à risque pour la propagation du coronavirus, a rapporté mercredi la presse italienne. La Sicile se prépare à appliquer la même mesure, ont annoncé les autorités locales.

- La région de Bruxelle se masque -

Après la ville de Bruxelles, le port du masque obligatoire dans l'espace public s'étend à compter de mercredi à l'ensemble de la région bruxelloise. La généralisation du masque dans les 19 communes de la région s'explique par le franchissement du seuil de 50 contaminations quotidiennes pour 100.000 habitants (plus de 600 nouvelles infections par jour sur ce territoire d'environ 1,2 million d'habitants), selon le gouvernement régional.

- Plus de 20 millions de cas -

Plus de 20 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Amérique. La pandémie a fait au moins 743.199 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mercredi à 11H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé (164.545 décès), devant le Brésil (103.026 morts), le Mexique (53.929), le Royaume-Uni (46.526) et l'Inde (46.091).

- Calendrier sportif bousculé -

Le marathon de Paris, prévu le 15 novembre, est annulé, annonce mercredi ASO (Amaury Sport Organisation), la société organisatrice de l'épreuve. Initialement programmée le 5 avril, la course avait été reportée à deux reprises pour cause de crise sanitaire. Egalement en raison de la pandémie, les rencontres qualificatives pour le Mondial-2022 et la Coupe d'Asie 2023 prévues en octobre et novembre sont elles reportées à des dates qui seront précisées ultérieurement, selon la Confédération asiatique de football (AFC) et la Fifa.

- Versailles déserté -

La fréquentation de Versailles "s'écroule" en l'absence de touristes étrangers, avec seulement 10.000 visiteurs par jour en ce moment, soit trois fois moins que d'habitude, a annoncé mercredi Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château de Versailles. "Financièrement, on ne s'y retrouve pas du tout", a-t-elle déploré, en ajoutant que l'établissement qui a rouvert au public le 6 juin avait "perdu 45 millions" d'euros depuis le confinement.



AFP