Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Pour densifier son entrejeu, le FC Barcelone a choisi de laisser sur le banc des remplaçants l'attaquant français Antoine Griezmann au coup d'envoi du quart de Ligue des champions contre le Bayern Munich (21h00), qui a pour sa part préféré débuter sans l'ailier tricolore Kingsley Coman.

Selon la composition d'équipe choisie par l'entraîneur barcelonais Quique Setién, le Barça a opté pour un 4-4-2 avec quatre milieux de terrains: Sergi Roberto, Sergio Busquets, Frenkie De Jong et Arturo Vidal, ancien joueur du Bayern.

Ce quatuor étant au soutien du duo d'attaque Lionel Messi et Luis Suarez, Griezmann s'est retrouvé sacrifié et contraint de démarrer la rencontre sur le banc. Une décision cruelle pour le champion du monde, recrue phare de l'été 2019 au Barça qui a peiné ces derniers mois à s'intégrer au jeu barcelonais.

Côté Bayern, même destin pour Coman: l'entraîneur Hansi Flick lui a préféré Serge Gnabry et Ivan Perisic pour occuper les ailes, avec Thomas Müller dans l'axe en soutien de l'attaquant Robert Lewandowski, meilleur buteur de cette Ligue des champions avec 13 buts.

Le Bayern, grand favori de ce "Final 8" de la Ligue des champions à Lisbonne, et le Barça, mal en point ces dernières semaines, avaient rendez-vous vendredi soir à l'Estadio da Luz pour attribuer un billet pour les demi-finales de l'épreuve.

Les équipes:

FC Barcelone: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Sergi Roberto, Busquets, Vidal, De Jong - Messi, Luis Suarez.

Entraîneur: Quique Setién.

Bayern Munich: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago Alcantara, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski.

Entraîneur: Hansi Flick.

Arbitre : Damir Skomina (SVN)



