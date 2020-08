Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 50 minutes

De plus en plus de villes, y compris les 24 communes de La Réunion, imposent le port du masque à l'extérieur et le Premier ministre a appelé à "étendre le plus possible" cette obligation. Mais son utilité dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 ne fait pas consensus.

