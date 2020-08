Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'attaquant vedette du PSG Kylian Mbappé est titulaire avec le PSG contre Leipzig, mardi (21h00) en demi-finale de Ligue des champions, tandis que Mauro Icardi est remplaçant, selon la composition d'équipe annoncée par l'UEFA.

L'attaquant vedette du PSG Kylian Mbappé est titulaire avec le PSG contre Leipzig, mardi (21h00) en demi-finale de Ligue des champions, tandis que Mauro Icardi est remplaçant, selon la composition d'équipe annoncée par l'UEFA.



Entré en jeu mercredi dernier contre l'Atalanta Bergame alors que son équipe était menée au score, "KM" a offert une passe décisive parfaite à Eric-Maxim Choupo Moting pour le but de la victoire dans le temps additionnel (2-1). Il va disputer son premier match du "Final 8" dès le coup d'envoi.

Avec les retours du prodige français et d'Angel Di Maria, suspendu contre Bergame, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel dispose enfin de son arsenal offensif au grand complet pour articuler son attaque autour du maître à jouer Neymar, placé en "faux N.9".

Mauro Icardi, principale victime de ces renforts de choix, débutera la partie sur le banc.

En renouvelant un schéma en 4-3-3, le technicien allemand a aligné un trident composé d'Ander Herrera, Leandro Paredes et Marquinhos, au milieu de terrain. La défense reste inchangée autour du gardien Sergio Rico, remplaçant de Keylor Navas, forfait.

En face, son ancien disciple Julian Nagelsmann (33 ans) mise sur la même formation qui a fait tomber l'Atlético Madrid (2-1) jeudi dernier, à une exception près: la titularisation du défenseur français Nordi Mukiele à la place de Marcel Halstenberg.

Leipzig, fondé en 2009 par le géant Red Bull, est passé en une décennie de la cinquième division allemande au dernier carré de la Ligue des champions.

Absent à ce stade de la prestigieuse compétition depuis 1995, le PSG a l'occasion de se qualifier pour la première finale de C1 de son histoire.

Les équipes:

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Mukiele - Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino - Nkunku, Olmo - Y. Poulsen (cap.)

Entraîneur: Julian Nagelsmann

Paris SG: Rico - Kehrer, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Paredes, A. Herrera - Di Maria, Neymar, Mbappé

Entraîneur: Thomas Tuchel

Arbitre: Björn Kuipers (DEN)



Par Shatha YAISH - © 2020 AFP