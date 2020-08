Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) rend mardi son jugement dans le procès de quatre hommes accusés d'avoir participé en 2005 à l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri, deux semaines après l'explosion du 4 août qui a ravagé Beyrouth. Ce tribunal basé aux Pays-Bas avait reporté la lecture du verdict, initialement prévue le 7 août, "par respect pour les innombrables victimes" de l'explosion dévastatrice trois jours plus tôt au port de la capitale libanaise, qui a fait au moins 177 morts et plus de 6.500 blessés.

