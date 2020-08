Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

La menace du Covid-19 pèsera jusqu'au bout du Tour de France: deux cas positifs Covid-19 en sept jours entraîneront l'exclusion de l'équipe concernée de la course. La mesure, qui s'appliquera à partir du départ fixé le 29 août à Nice, est drastique si l'on considère qu'elle concerne non seulement les coureurs mais aussi les membres de l'encadrement proche intégrés à la "bulle course".

