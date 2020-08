Publié il y a 2 heures / Actualisé le Jeudi 20 Août à 12H59

Publicité agressive pour le lait en poudre, employeurs parfois hostiles et belles-mères abusives: la Chine a l'un des taux d'allaitement les plus bas au monde et peine à inverser la tendance.

