Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 20 Août à 07H33

Au Groenland, la fonte de la calotte glaciaire est irrémédiable, selon des scientifiques avançant qu'elle continuerait à rétrécir "même si le réchauffement climatique s'arrêtait aujourd'hui" car les chutes de neige ne compensent plus les pertes de glace. "Les glaciers du Groenland ont en quelque sorte franchi un point de non-retour, où les chutes de neige qui reconstituent la calotte glaciaire chaque année ne peuvent plus contrebalancer la glace qui s'écoule des glaciers vers l'océan", a expliqué dans un communiqué l'Université d'Ohio State, où travaillent les auteurs de l'étude publiée par la revue Communications Earth and Environment, le 13 août.

Au Groenland, la fonte de la calotte glaciaire est irrémédiable, selon des scientifiques avançant qu'elle continuerait à rétrécir "même si le réchauffement climatique s'arrêtait aujourd'hui" car les chutes de neige ne compensent plus les pertes de glace. "Les glaciers du Groenland ont en quelque sorte franchi un point de non-retour, où les chutes de neige qui reconstituent la calotte glaciaire chaque année ne peuvent plus contrebalancer la glace qui s'écoule des glaciers vers l'océan", a expliqué dans un communiqué l'Université d'Ohio State, où travaillent les auteurs de l'étude publiée par la revue Communications Earth and Environment, le 13 août.