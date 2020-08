Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Le gouvernement allemand juge "assez probable" que l'opposant russe Alexeï Navalny, hospitalisé dans le coma à Berlin, a été victime d'un empoisonnement, a déclaré lundi son porte-parole.

"Il s'agit d'un patient qui de manière assez probable a été victime d'une attaque au poison", a déclaré à la presse Steffen Seibert, en justifiant dans ces circonstances la protection policière offerte à l'hôpital de Berlin à M. Navalny.

"Le soupçon ne porte pas sur le fait que M. Navalny se soit empoisonné lui-même mais que quelqu'un a empoisonné M. Navalny et le gouvernement allemand prend ce soupçon très au sérieux", a fait valoir le porte-parole du gouvernement allemand.

"Il n'y a pas eu d'invitation formelle (du gouvernement allemand) mais, pour des raisons humanitaires, M. Navalny a pu entrer rapidement dans le pays à la demande de sa famille", a dit M. Seibert.

Principal opposant au Kremlin, dont les publications dénonçant la corruption des élites russes sont abondamment partagées sur les réseaux sociaux, Alexeï Navalny, 44 ans, a été hospitalisé jeudi à Omsk, dans le coma, placé en réanimation et relié à un respirateur artificiel, après avoir fait un malaise dans un avion.

Ses proches assurent qu'il s'agit d'un "empoisonnement intentionnel".

Il a été ensuite évacué samedi matin vers Berlin dans un jet privé affrété par une ONG allemande, au terme d'une journée de bras de fer entre la famille de M. Navalny et les médecins russes, qui ont d'abord affirmé que son état était trop instable, avant de donner leur feu vert.

L'opposant est actuellement traité à l'hôpital de la Charité, l'un des plus réputés en Europe.



Par Murielle KASPRZAK - © 2020 AFP