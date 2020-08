Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Mardi prochain, plus de 12 millions d'élèves feront leur rentrée dans des conditions peu ordinaires: avec un masque dans le second degré, et sous la menace de nouveaux durcissements des règles sanitaires si la situation épidémique se dégrade.

