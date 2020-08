Grâce à un doublé de Romain Hamouma, Saint-Etienne a parfaitement lancé sa saison contre Lorient (2-0), alors que Jonathan Bamba a soulagé les Lillois à Reims (1-0), lors de la 2e journée de Ligue 1, dimanche. Nice est le seul club avec deux victoires au compteur après son succès à Strasbourg samedi soir (2-0).

Les Aiglons occupent toujours seuls la tête d'un classement de L1 tronqué par les différents reports, conséquences de la présence de Paris et Lyon au Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne, et des cas de Covid-19 détectés dans les clubs. En soirée (21h00), les Marseillais lancent, eux leur saison par un déplacement à Brest, après avoir été retardés par cinq cas de Covid-19 et le report de leur match de la 1re journée contre Saint-Etienne la semaine dernière.

Des Stéphanois qui n'ont pas raté leur première rencontre, et peuvent remercier Romain Hamouma. D'une superbe frappe enroulée à l'entrée de la surface de réparation, il a trouvé la lucarne opposée pour tromper Paul Nardi, le portier lorientais après un gros quart d'heure de jeu.

Il a ensuite doublé la mise en seconde période, et permis aux hommes de Claude Puel, finalistes de la Coupe de France fin juillet contre le Paris SG, de s'imposer contre les Merlus.

- Première victoire pour Kovac -

Tenu en échec la semaine dernière à domicile contre Rennes, Lille a complètement maîtrisé son sujet à Reims, en s'imposant grâce à une frappe sèche de Jonathan Bamba à la demi-heure de jeu. Après une saison 2019/20 compliquée (un seul but en 28 matches de championnat), Bamba semble retrouver des couleurs, lui qui avait inscrit le but des Dogues contre Rennes il y a sept jours.

Pour son deuxième match sur le banc de Monaco, Niko Kovac a lui aussi pu souffler, grâce à un succès (1-0) à Saint-Symphorien sur la pelouse de Metz, grâce à une réalisation de Benoit Badiashile.

A La Beaujoire, Nantes a été réduit à neuf contre onze dans les dernières minutes de la rencontre face à Nîmes, mais a réussi à conserver son avance sur le fil (2-1), pour signer sa première victoire de la saison, après le match nul inaugural à Bordeaux (0-0).

Comme pour Lorient et Nîmes, les week-ends se suivent mais ne se ressemblent pas pour Angers, vainqueur la semaine dernière mais défait à domicile par Bordeaux dimanche (2-0).

Cette deuxième journée de L1 a été marquée par un bug technique du diffuseur avant le début des rencontres de dimanche.

La chaîne Téléfoot, nouveau diffuseur de la L1 cette saison, a précisé sur son compte Twitter que "les problèmes techniques rencontrés ce jour (étaient) liés à une panne mondiale de nos fournisseurs d'accès Internet, indépendante de notre volonté, qui affecte de nombreux services digitaux. Nous mettons tout en ?uvre pour revenir à la normale au + vite".

Résultats de la 2e journée :

vendredi

Lyon - Dijon 4 - 1

samedi

Rennes - Montpellier 2 - 1

Strasbourg - Nice 0 - 2

dimanche

Reims - Lille 0 - 1

Metz - Monaco 0 - 1

Nantes - Nîmes 2 - 1

Angers - Bordeaux 0 - 2

Saint-Etienne - Lorient 2 - 0

(21h00) Brest - Marseille

jeudi

(21h00) Lens - Paris SG



AFP