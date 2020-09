Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Après deux mois de légère hausse, le marché automobile français est retombé dans le rouge en août, chutant de 19,8% en raison de facteurs techniques qui ne remettent pas en cause le redressement entamé depuis le déconfinement en mai, ont annoncé mardi les constructeurs.

Parmi les groupes français, PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) a fait nettement mieux que la moyenne en reculant de seulement 8,4% le mois dernier grâce au succès des nouveaux modèles de la marque au lion, tandis que Renault (avec Dacia et Alpine) a chuté de 20%, d'après les chiffres publiés par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

En août, un peu plus de 103.600 voitures particulières neuves ont été mises sur les routes de France. Sur les huit premiers mois de l'année, les immatriculations atteignent quelque 998.000 unités, en chute de 32% par rapport à l'an dernier.

Le marché se remet doucement de l'effondrement du printemps lié à la crise sanitaire. Avec un commerce automobile paralysé par le confinement, les livraisons s'étaient écroulées de 72% en mars, de 88,8% en avril, puis encore de 50,3% en mai. Elles s'étaient ensuite redressées de 1,2% en juin et de 3,9% en juillet.

Pour François Roudier, porte-parole du CCFA, la contreperformance du mois d'août s'explique surtout par un effet de comparaison défavorable, les chiffres du même mois en 2018 et 2019 ayant été artificiellement gonflés par des changements de réglementation au 1er septembre.

"On retrouve cette année un mois d'août normal", a-t-il commenté pour l'AFP, et "les commandes pour septembre sont bonnes, le troisième trimestre va être bon".

Les ventes sont notamment tirées par les modèles hybrides et électriques, favorisés par le renforcement des aides gouvernementales dans le cadre du plan de soutien au secteur.

M. Roudier a indiqué que le CCFA maintenait une prévision de marché à -30% sur l'ensemble de l'année 2020, en cas de stabilisation de la situation actuelle, ou à -25% voire -20%, en cas d'amélioration plus marquée.

Sur le mois d'août, les constructeurs français (-13,3%) ont moins souffert que leurs concurrents étrangers (-26,3%). Le groupe Volkswagen, premier importateur dans l'Hexagone, a notamment chuté de 35%.

Au sein de PSA, Peugeot s'en est particulièrement bien sortie, avec un recul des livraisons limité à -3,5%, la marque profitant du succès de ses nouveaux modèles, les citadines 208 et SUV 2008. Du côté du groupe Renault, la marque au losange a reculé de 24,3%, malgré la nouvelle Clio, tandis que Dacia a mieux résisté (-6,4%).



