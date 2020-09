Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'ancien tortionnaire "Douch", chef du plus redoutable centre de détention sous le régime cambodgien des Khmers rouges et condamné à la perpétuité, est décédé mercredi à l'âge de 77 ans. Kaing Guek Eav, alias Douch, "est mort à l'hôpital", a déclaré Neth Pheaktra, porte-parole du tribunal cambodgien parrainé par l'ONU pour juger les principaux responsables khmers rouges. Aucune précision n'a été donnée sur les causes du décès. "Il souffrait d'une maladie pulmonaire depuis plusieurs années", a précisé à l'AFP une source sous couvert d'anonymat.

