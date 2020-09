Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 875.000 morts -

La pandémie a fait au moins 875.703 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché en termes de décès, avec 188.501 morts. Suivent le Brésil (126.203 morts), l'Inde (69.561), le Mexique (66.851) et le Royaume-Uni (41.537).

Au troisième rang des pays les plus endeuillés, l'Inde est également devenue le troisième pays au monde à franchir la barre des quatre millions de cas, avec un record de 86.432 nouvelles contaminations samedi dans le pays où la pandémie ne semble pas faiblir.

- Vaccin à moins de 10 euros -

Le coût du futur vaccin en cours d'élaboration par les laboratoires Sanofi et GSK contre le Covid-19 "n'est pas tout à fait défini encore", mais sera "à moins de dix euros" la dose, selon Olivier Bogillot, président de Sanofi France.

Le laboratoire concurrent anglo-suédois AstraZeneca a quant à lui annoncé le prix de 2,50 euros la dose pour son vaccin.

- Manifestations en Australie... -

La police australienne a annoncé avoir arrêté samedi à Melbourne des dizaines de manifestants défilant dans la deuxième ville du pays contre les restrictions officielles liées au coronavirus.

Le rassemblement illégal avait fait l'objet d'une promotion sur les réseaux sociaux au sein de groupes adeptes de théories du complot liées au coronavirus, et demandant la fin des mesures de confinement.

- ...en Italie -

Environ un millier de personnes ont manifesté samedi dans le centre de Rome pour protester contre l'obligation de vacciner les enfants en âge scolaire et le port de masque.

"Non à l'obligation de vacciner, oui à la liberté de choix", "Pas de masque à l'école, pas de distanciation", "La liberté personnelle est inviolable" et "Vive la liberté", proclamaient des pancartes brandies par les manifestants dont la majorité ne portait pas de masque.

- ... et en Croatie -

"Le Covid est un mensonge, nous ne sommes pas tous des covidiots", ou encore "Enlevez le masque, éteignez la télé, vivez pleinement votre vie", ont clamé plusieurs milliers de Croates rassemblés samedi à Zagreb.

Le nombre de contaminations a bondi en Croatie depuis la réouverture des frontières aux estivants, dépassant les 200 par jour en août et atteignant un record de 369 nouveaux cas jeudi.

- Nouvelles coupes chez Virgin -

Plombée par la pandémie, la compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic a annoncé qu'elle supprimait 1.150 emplois en plus des 3.550 déjà annoncés, pour "assurer la survie" de la société qui appartient à 51% au milliardaire Richard Branson, Delta Airlines en détenant 49%.

- Berlusconi: état stable -

L'état de santé de l'ex-chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi hospitalisé jeudi en raison d'une infection pulmonaire due au Covid est "stable". Son médecin a expliqué samedi que "le cadre respiratoire et clinique confirme une évolution régulière et attendue et entraîne donc un optimisme prudent mais raisonnable".

Vendredi, ce même médecin avait indiqué que le Cavaliere, 84 ans dans trois semaines, "peut être défini comme un patient à risque en raison de son âge et de ses anciennes pathologies", dont une intervention à coeur ouvert.

- Récompense -

Le photographe italien Fabio Bucciarelli a remporté le Visa d'or News, le prix le plus prestigieux du festival de photojournalisme Visa pour l'Image, pour un reportage à Bergame, ville italienne à l'épicentre de la pandémie en Europe.

Dans cette ville du nord de l'Italie, il a photographié la souffrance des malades dans leurs lits, entourés de soignants en combinaison blanche, des enterrements et des hôpitaux bondés durant les premières semaines de l'épidémie.

- US Open: Mladenovic exclue -

La Française Kristina Mladenovic et sa partenaire de double, la Hongroise Timea Babos ont été disqualifiées du tableau de double féminin de l'US Open sur décision des autorités sanitaires locales, a annoncé samedi la Fédération américaine (USTA).

Cette décision s'appuie sur le fait que Mladenovic fait partie des joueurs et joueuses ayant côtoyé le Français Benoît Paire, testé positif au coronavirus et exclu du tournoi il y a une semaine. Elle doit à ce titre "rester en quarantaine, dans sa chambre", dit l'instance dans un communiqué.

