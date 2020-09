Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Le ton est monté entre le Royaume-Uni et l'Union européenne lundi, à la veille de la reprise de négociations sur leur relation post-Brexit, Boris Johnson menaçant de claquer la porte mi-octobre et se préparant, selon le Financial Times, à revenir sur certains engagements passés.

