Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

L'Inde est devenue lundi le deuxième pays du monde après les Etats-Unis recensant le plus grand nombre de cas de Covid-19 et dépasse le Brésil, alors que la pandémie revient en force au Royaume-Uni, en France et dans plusieurs autres pays.

