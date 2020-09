Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Des tirs à bout portant, des corps qui gisent parmi les feuilles et les cartons, et le silence: au procès des attentats de janvier 2015, la cour a visionné lundi les images glaçantes de l'attaque de Charlie Hebdo. Il est 11H33 ce mercredi 7 janvier 2015 quand les frères Chérif et Saïd Kouachi pénètrent dans les locaux de l'hebdomadaire satirique, encagoulés et entièrement vêtus de noir, et abattent dix personnes en moins de deux minutes.

