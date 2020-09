Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

L'organisation jihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué lundi via son agence de propagande Amaq l'attaque menée dimanche à Sousse, ville touristique dans l'est de la Tunisie, et qui a coûté la vie à un membre de la Garde nationale tunisienne.

L'organisation jihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué lundi via son agence de propagande Amaq l'attaque menée dimanche à Sousse, ville touristique dans l'est de la Tunisie, et qui a coûté la vie à un membre de la Garde nationale tunisienne.