Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Le pilote de Formule 1 allemand Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, a signé pour l'écurie Racing Point à partir de la saison 2021 et "au-delà", a annoncé l'équipe britannique jeudi.

Le pilote de Formule 1 allemand Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, a signé pour l'écurie Racing Point à partir de la saison 2021 et "au-delà", a annoncé l'équipe britannique jeudi.



Vettel, âgé de 33 ans, doit quitter Ferrari à la fin de l'année après que son contrat n'a pas été renouvelé.

"La signature de Sebastian est un signal clair des ambitions de l'écurie de devenir l'un des concurrents les plus sérieux de la discipline", a affirmé Racing Point, qui doit prendre l'an prochain le nom d'Aston Martin.

L'écurie, qui appartient au milliardaire canadien Lawrence Stroll, également actionnaire d'Aston Martin, avait annoncé la veille que le contrat du Mexicain Sergio Pérez ne serait pas renouvelé à compter de l'année prochaine, ouvrant ainsi la voie à l'arrivée de Sebastian Vettel.

Ce dernier aura passé six ans chez Ferrari mais sans arriver à ajouter un 5e titre aux précédents, remportés entre 2010 et 2013 alors qu'il courait chez Red Bull.

Sa dernière saison au sein de la Scuderia se révèle particulièrement difficile, sa monoplace ne se montrant pas à la hauteur des attentes. Il n'occupe actuellement, avant la 9e manche du championnat au Mugello (Italie) ce week-end, que la 13e place au classement du championnat du monde.

Il fera équipe chez Racing Point avec Lance Stroll, le fils de Lawrence.



Par Stéphane ORJOLLET - © 2020 AFP