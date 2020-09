La cause du décès du célèbre avocat, qui avait pris sa retraite il y a seulement quelques années, n'a pas été immédiatement précisée. "Je viens juste d'apprendre que "l'aigle des prétoires" de notre pays, George Bizos, est décédé", a déclaré le président sud-africain mercredi soir à des journalistes, saluant notamment son "esprit incisif". "C'est une nouvelle très triste pour notre pays", a-t-il ajouté. "George Bizos était l'un des avocats qui a énormément contribué à l'accomplissement de notre démocratie", a encore salué M. Ramaphosa.

The news of the passing of #GeorgeBizos is very sad for us as a country. An incisive legal mind and architect of our Constitution, he contributed immensely to our democracy. We extend our deepest condolences to his family and dip our heads in his honour. pic.twitter.com/yUCgNuvKDX