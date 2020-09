Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Les températures, déjà supérieures aux normales saisonnières, vont continuer à grimper et devraient dépasser 30°C lundi, avec 35°C attendus à Bourges ou 33°C à Paris, a indiqué jeudi Météo-France.

"Il s'agit d'un épisode de forte chaleur tardif, a priori la journée la plus chaude sera lundi", a indiqué le prévisionniste Etienne Kapikian de Météo-France à l'AFP.

"Nous avons déjà des températures globalement estivales", au-dessus des normales saisonnières", "ça va grimper les jours suivants" d'abord sur la moitié sud puis sur la moitié nord à partir de dimanche, a-t-il poursuivi.

Ce pic de chaleur, dû à une remontée d'air chaud et à un anticyclone, va faire grimper le thermomètre autour de 35°C lundi à Bourges, "s'approchant parfois des records de chaleur sur la période (record à Bourges 35,1 °C le 16/09/1961)" selon le site internet de Météo-France.

"À Paris, le mercure pourrait atteindre 33°C, ce qui égalerait le record d'une mi-septembre (33,2 °C le 15/09/1947)."

Ces températures seront "10 à 14°C au-dessus des moyennes saisonnières", a précisé Etienne Kapikian.

"Il y a de l'incertitude pour la suite: les températures peuvent se maintenir quelques jours ou il peut y avoir une dégradation orageuse qui pourrait les faire baisser", a-t-il précisé.

La France vient de connaître un été très chaud, qui "fait partie des étés les plus chauds depuis le début du XXe siècle", rappelle Météo-France.



Par Stéphane ORJOLLET - © 2020 AFP