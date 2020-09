Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Le col de la Loze se dresse sur la route de Primoz: Roglic, le maillot jaune, et tous les coureurs du Tour de France se sont lancés à l'assaut, mercredi à Grenoble, de la 17e étape vers l'intimidant col de la Loze, montée inédite et sommet de cette Grande Boucle.

Le col de la Loze se dresse sur la route de Primoz: Roglic, le maillot jaune, et tous les coureurs du Tour de France se sont lancés à l'assaut, mercredi à Grenoble, de la 17e étape vers l'intimidant col de la Loze, montée inédite et sommet de cette Grande Boucle.



Après l'abandon mercredi matin du tenant du titre Egan Bernal, hors du match pour le sacre à Paris depuis la défaillance du Colombien dans le Grand Colombier, ainsi que celui du Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ), préservé en vue des Mondiaux où il sera aligné dans le contre-la-montre, un peloton de 152 éléments s'est élancé à 12H30 sur les 170 km de l'étape-reine de ce Tour de France.

Après l'ascension du col de la Madeleine à mi-parcours, les favoris ont rendez-vous pour une explication jamais vue dans le col de la Loze: une montée vers Méribel prolongée par une route de goudron posée à même la montagne pour 21,5 km de montée finale à 7,8% de moyenne.

"Déjà la Madeleine, c'est un beau morceau. Arriver jusqu'à Méribel, c'en est un autre et pour finir jusqu'à la Loze, c'est très très dur", décrit Thibaut Pinot, qui a reconnu l'étape en juillet quand il espérait jouer les premiers rôles sur le Tour de France.

"Les pourcentages, il n'y a pas besoin de les commenter. Ça se fait à la jambe (?). Il y a des ruptures de pente qu'on ne voit pas dans d'autres cols", analyse le grimpeur français qui qualifie la montée d'"atypique".

Ses quatre derniers kilomètres de pentes aussi irrégulières qu'effrayantes offrent des passages à plus de 20%.

"Quand on voit le profil, c'est déjà incroyable, et pour l'avoir fait en reconnaissance? il peut y avoir une surprise, pronostique Julian Alaphilippe. Avec Tadej Pogacar ou quelqu'un comme ça, qui est vraiment très en forme".

Empruntée qu'une seule fois en compétition, lors du Tour de l'Avenir 2019, la Loze risque d'arbitrer le duel slovène Roglic-Pogacar. A moins qu'un Colombien, dans son élément à très haute altitude, ne les surprenne à l'arrivée, perchée à 2.304 mètres et prévue vers 17h20 (moyenne calculée à 35 km/h).



Par Hamza MEKOUAR - © 2020 AFP