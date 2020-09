Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

Un Français champion du monde de cyclisme ! Julian Alaphilippe a revêtu le maillot arc-en-ciel, dimanche, sur le circuit d'Imola en Italie. Alaphilippe a battu le Belge Wout van Aert et le Suisse Marc Hirschi après une course de 258 kilomètres, plus de six heures de demie, sur un parcours tracé dans les collines de Romagne.

