Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

La plus haute instance judiciaire espagnole a confirmé lundi la condamnation du président indépendantiste régional catalan Quim Torra à un an et demi d'inéligibilité pour désobéissance, entraînant sa destitution et un risque de répercussions politiques majeures.

