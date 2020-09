Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Je ne joue pas bien, tout simplement": en plein désarroi, Gaël Monfils (N.

"Je ne joue pas bien, tout simplement": en plein désarroi, Gaël Monfils (N.

9 mondial), tombé dès le premier tour de Roland-Garros pour la première fois depuis quinze ans lundi, estime avoir joué son "pire match" sur la terre battue parisienne contre le Kazakh Alexander Bublik, vainqueur 6-4, 7-5, 3-6, 6-3.

Q: Quel regard portez-vous sur ce match ?

R: "Je n'ai pas de mots, pour être honnête. C'est mon pire match (à Roland-Garros, ndlr), c'est certain. Je pense que ça s'est vu que je n'ai pas de superbes sensations en ce moment. C'est dur pour moi d'être vraiment bien, de pouvoir bien jouer. Alexander (Bublik) a fait son match, mais je fais beaucoup de fautes, beaucoup de doubles fautes, je me place très mal... Je ne joue pas bien, tout simplement. C'est sûr que ça donne un résultat pas superbe."

Q: Quel sentiment prédomine ?

R: "Je suis déçu, forcément. Je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise de plus."

Q: Est-ce qu'un public plus nombreux aurait pu changer la donne, vous qui vous en nourrissez beaucoup ?

R: "Je ne me pose même pas cette question. J'ai mal joué, j'ai mal géré le moment."

Q: Comment expliquez-vous le contraste entre vos résultats avant le confinement et depuis la reprise ?

R: "J'ai perdu le rythme."

Q: Et vos difficultés au service ?

R: "C'est très dur de répondre. Si je le savais, je n'aurais pas fait autant de doubles fautes. Il faut continuer à travailler dessus, retrouver le rythme. Mais qu'est-ce qui se passe exactement, je ne sais pas."

Q: Y a-t-il une lassitude par rapport au protocole sanitaire qui est désormais votre quotidien ?

R: "Quand tu perds, c'est forcément plus dur. Quand tu gagnes, tu sens moins toutes les contraintes. Ces contraintes, il faut faire avec, il faut s'adapter, ce n'est pas une excuse pour mes trois mauvaises performances (à Rome, Hambourg et Paris ces trois dernières semaines, ndlr)."

Q: Dans ces conditions si particulières, avez-vous eu l'impression de jouer Roland-Garros malgré tout ?

R: "C'est forcément différent. Tous les tournois qu'on fait sont différents. Les conditions sont différentes, il faut s'adapter. Mais forcément, ce n'est pas pareil que les tournois qu'on a pu jouer tout au long de notre carrière."

Q: Comment imaginez-vous la fin de la saison ?

R: "Je suis inscrit à Cologne (deux tournois programmés en octobre, ndlr). Je vais rentrer chez moi, prendre un peu de temps pour moi, repartir à l'entraînement. Après, quand est-ce que je reprendrai la compétition ? J'ai le temps (de voir)."

Propos recueillis en conférence de presse.



Par Stéphane ORJOLLET - © 2020 AFP