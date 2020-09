Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Rafael Nadal, en quête d'un impensable treizième sacre à Roland-Garros, lance sa campagne automnale lundi sur le court Central, où il succèdera à Dominic Thiem et Serena Williams lors de la deuxième journée du Grand Chelem parisien.

Nadal, qui égalerait le record de couronnes en Grand Chelem (20) établi par Roger Federer s'il triomphait une fois de plus sur la terre battue parisienne, débute face au Bélarusse Egor Gerasimov (83e) en fin de journée.

Serena Williams, qui a elle la volonté d'égaler le record absolu de trophées en Grand Chelem (24, détenu par Margaret Court), entame son tournoi contre sa compatriote Kristie Ahn (102e).

Gros morceau d'entrée pour Thiem: le tout frais vainqueur de l'US Open est opposé à Marin Cilic, ex-N.3 mondial aujourd'hui 39e, dès le premier tour.

Douze Français sont programmés sur les courts lundi. En tête, Gaël Monfils (9e), face au Kazakh Alexander Bublik (56e).

Et deux duels 100% tricolores entre Hugo Gaston et Maxime Janvier d'une part, Alizé Cornet et Chloé Paquet d'autre part.

Le programme des principaux matches de la 2e journée (à partir de 11h00) :

. Court Philippe-Chatrier

Petra Kvitova (CZE/N.7) - Océane Dodin (FRA)

Marin Cilic (CRO) - Dominic Thiem (AUT/N.3)

Kristie Ahn (USA) - Serena Williams (USA/N.6)

Egor Gerasimov (BLR) - Rafael Nadal (ESP/N.2)

. Court Suzanne-Lenglen

Katarina Zavatska (UKR) - Kiki Bertens (NED/N.5)

Elina Svitolina (UKR/N.3) - Varvara Gracheva (RUS)

Gaël Monfils (FRA/N.8) - Alexander Bublik (KAZ)

Daniil Medvedev (RUS/N.4) - Marton Fucsovics (HUN)

. Court Simonne-Mathieu

Fabio Fognini (ITA/N.14) - Mikhail Kukushkin (KAZ)

Tamara Zidansek (SLO) - Garbiñe Muguruza (ESP/N.11)

Kamil Majchrzak (POL) - Karen Khachanov (RUS/N.15)

Chloé Paquet (FRA) - Alizé Cornet (FRA)

. Court N.4

(1re rotation) Tsvetana Pironkova (BUL) - Andrea Petkovic (GER)

(4e) Leylah Fernandez (CAN) - Magda Linette (POL.N.31)

. Court N.5

(3e) Aljaz Bedene (SLO) - Arthur Rinderknech (FRA)

. Court N.7

Hugo Gaston (FRA) - Maxime Janvier (FRA)

Iga Swiatek (POL) - Marketa Vondrousova (CZE/N.15)

Shuai Zhang (CHN) - Madison Keys (USA/N.12)

Adrian Mannarino (FRA) - Albert Ramos-Viñolas (ESP)

. Court N.9

Yoshihito Nishioka (JPN) - Félix Auger-Aliassime (CAN/N.19)

Renata Zarazua (MEX) - Elsa Jacquemot (FRA)

Filip Krajinovic (SRB/N.26) - Nikola Milojevic (SRB)

Diane Parry (FRA) - Polona Hercog (SLO)

. Court N.10

(2e) Christina McHale (USA) - Karolina Muchova (CZE/N.22)

. Court N.12

(2e) Tamara Korpatsch (GER) - Amanda Anisimova (USA/N.25)

(3e) Jan-Lennard Struff (GER/N.30) - Frances Tiafoe (USA)

. Court N.13

(2e) Svetlana Kuznetsova (RUS/N.28) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

(3e) Casper Ruud (NOR/N.28) - Yuichi Sugita (JPN)

(4e) Tennys Sandgren (USA) - Hubert Hurkacz (POL/N.29)

. Court N.14

Michael Mmoh (USA) - Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Angelique Kerber (GER/N.18) - Kaja Juvan (SLO)

John Millman (AUS) - Pablo Carreno Busta (ESP/N.17)

Arantxa Rus (NED) - Clara Burel (FRA)



Par Raziye AKKOC - © 2020 AFP