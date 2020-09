Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Il est le particulier avec la dette fiscale la plus lourde en Espagne: Neymar, star brésilienne du Paris SG et ancien joueur de Barcelone, figure sur la liste noire du fisc pour une dette dépassant 34 millions d'euros, selon un document publié mercredi par Trésor public espagnol.

Le nom de Neymar da Silva Santos Junior apparaît ainsi parmi des milliers d'autres sur une liste de "débiteurs" auprès des finances publiques espagnoles, pour un montant de 34.624.268,60 euros, faisant de lui le particulier ayant la dette fiscale la plus importante dans le pays, selon le document consulté par l'AFP.

L'été dernier, la presse espagnole avait révélé que le fisc espagnol réclamait près de 35 millions à Neymar dans une affaire de fraude fiscale du temps où il évoluait au FC Barcelone, mais l'information n'avait jusqu'à présent jamais été officiellement confirmée.

Le document intitulé "liste de débiteurs" regroupe des milliers de particuliers et d'entreprises présentant une "dette supérieure à un million d'euros" selon le fisc espagnol, interrogé par l'AFP.

Le Trésor public, qui a confirmé que Neymar apparaissait pour la première fois sur cette liste noire, n'a en revanche pas précisé à quoi correspondait cette dette et si elle était liée à son transfert en 2013 au Barça, mais a indiqué qu'il fallait remplir plusieurs critères comme le dépassement de l'échéance pour payer la dette ou encore l'absence de règlement en décembre 2019 pour figurer parmi ces mauvais payeurs.



