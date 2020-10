Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Six personnes sont recherchées par les secours vendredi soir dans la région niçoise, qui a connu des pluies intenses provoquant des crues qualifiées d'"exceptionnelles" par Météo France.

Parmi les six personnes recherchées, les autorités s'inquiétaient particulièrement du sort de deux qui "s?étaient réfugiées sur le toit de leur maison entourée par les eaux et la maison s?est écroulée avec les deux personnes dessus", a expliqué à l'AFP Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes.

Ces personnes ont disparu à Roquebillière, une commune de 1.800 habitants de la vallée de la Vésubie, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Nice. Une troisième personne est également portée disparue à Tende, dans le parc du Mercantour.

La préfecture a par ailleurs reçu "trois autres signalements (...), là où des témoins ont signalé des personnes au bord de l?eau et qui n?y étaient plus quelque temps après, donc pas de signalement précis mais nous avons quand même déclenché les secours", a indiqué M. Loos.

Les autorités parlent de personnes "supposées disparues".

Il a décrit à l'AFP une "situation inédite, avec de larges zones touchées", "des villages aujourd?hui coupés du monde suite à des éboulements, comme Clans ou Venanson, et globalement beaucoup de difficultés à cause des coupures de réseau téléphonique et d?électricité".

Dans l'après-midi, un pont s'est effondré emporté par la crue d'une rivière près de Saint-Martin-Vésubie, localité de quelque 1.400 habitants dans la même zone, selon les pompiers.

"Les dégâts sont considérables à Saint-Martin-Vésubie, qui est l?épicentre du phénomène, il est tombé 235 mm d?eau en quelques heures", a décrit à l'AFP le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, présent au centre opérationnel des secours.

Selon M. Ciotti, la station-service du village a été emportée, "des maisons ont été fortement endommagées, le stade et le cimetière sont noyés".

- Crue "exceptionnelle" -

Placé depuis la mi-journée en vigilance rouge pluie-inondations, le département des Alpes-Maritimes "attend 80 à 100 mm d?ici à 23h00, et l?alerte rouge est maintenue jusqu?à 2h00" du matin, a précisé la préfecture.

Sortant de son lit, le Var, en ébullition, envahissait totalement la chaussée à l'approche de l'aéroport de Nice, a constaté un journaliste de l'AFP. Météo France a qualifié la crue dde ce cours d'eau "d'exceptionnelle".

Pour la soirée, l'institut météorologique a mis en garde contre un phénomène de vague-submersion dans le secteur de Nice.

La ville de la Côte d'Azur a pris dès la mi-journée des mesures de précaution, ouvrant notamment des centres d'hébergement d'urgence et interdisant l'accès à la célèbre Promenade des Anglais en bord de mer.

Les vols à destination de Nice ont été suspendus, selon la préfecture. Toutes les gares du département sont fermées et aucun train ne circulera avant la mi-journée de samedi.

A Mandelieu-la-Napoule, tout près de Nice, David Konopnicki, directeur de cabinet du maire, a indiqué à l'AFP avoir "procédé à l?évacuation préventive d?une centaine de personnes présentes dans un camping au bord du Riou ou qui habitent des rez-de-jardin ou des rez-de-chaussée inondables".

"Ces personnes sont relogées dans un gymnase de la ville, pour les autres dans des chambres d?hôtels réservées par la ville".

9.500 clients étaient privés d'électricité dans la soirée principalement dans les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée.

"Les conditions climatiques sont très difficiles, il continue de pleuvoir, des routes sont coupées, ce qui complique l?accès de nos équipes", a indiqué à l?AFP un porte-parole d?Enedis.

La région niçoise a été très affectée à l'automne 2019 par des intempéries, qui avaient fait 14 morts en deux semaines dans le Sud-Est de la France.

Jeudi, la tempête Alex a traversé la Bretagne avec des rafales de vents allant jusqu?à 186 km/h à Belle-Ile-en-Mer et a privé jusqu'à 100.000 foyers d'électricité.

Vendredi soir, plusieurs départements restaient en vigilance orange aux vents violents, pluies et orages, les Côtes d'Armor, mais aussi une bande de l'Est de la France, de la Saône-et-Loire au Var et la Corse-du-Sud.

