Des responsables politiques, des amoureux de la mode et des amis du créateur japonais Kenzo lui rendaient hommage lundi dans son pays natal, au lendemain de son décès en France à l'âge de 81 ans, décédé des suites du Covid-19.

"C'est très triste (...). "Nous souhaitons exprimer nos sincères condoléances pour la mort de M. Kenzo Takada, qui a diffusé dans le monde entier les arts et la culture de notre nation", a déclaré le porte-parole du gouvernement nippon Katsunobu Kato. La gouverneure de Tokyo Yuriko Koike a quant à elle fait part sur Twitter de son "respect pour son merveilleux talent".

Junko Koshino, amie de Kenzo depuis leurs études dans la même école de mode à Tokyo dans les années 1950-60, a déclaré à des médias locaux qu'elle ne pouvait "toujours pas croire" à sa disparition.

La styliste lui avait rendu visite en février dernier à Paris et lui avait encore parlé récemment. "Je lui avais dit +S'il te plaît, fais attention. Ne sors pas+. Et il m'avait répondu +Non, ne t'inquiète pas. Je ferai attention+" au virus, a-t-elle confié. L'école de mode Bunka Gakuen de Tokyo a aussi rendu hommage à son prestigieux ancien élève, en soulignant notamment dans une déclaration qu'il était une source d'inspiration les jeunes talents.

Sa mort était aussi abondamment commentée par des fans sur les réseaux sociaux japonais. "J'ai adoré ses imprimés floraux et ses parfums. Merci de m'avoir appris tant de choses merveilleuses. Maudit coronavirus", a écrit un utilisateur de Twitter. "Je suis vraiment choqué... J'ai été inspiré par les couleurs (de Kenzo)", a déclaré un autre. "Je déteste le coronavirus. Il m'enlève tellement de choses".

Kenzo Takada était le premier styliste japonais à s'être imposé à Paris, où il a fait toute sa carrière et a rendu célèbre son prénom.

Il "s'est éteint le dimanche 4 octobre 2020 à l'Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine des suites du Covid-19", avait annoncé dimanche un porte-parole du créateur dans un communiqué. En pleine Fashion Week parisienne, son décès a aussi suscité une pluie d'hommages en France et dans le monde de la mode.

