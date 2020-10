Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

C'est la clôture du mercato lundi soir: les clubs n'ont plus que quelques heures pour frapper un dernier grand coup, comme Paris qui a recruté l'attaquant Moise Kean et le milieu Danilo Pereira, Marseille qui espère Michaël Cuisance ou Manchester United, tout proche d'Edinson Cavani.

C'est la clôture du mercato lundi soir: les clubs n'ont plus que quelques heures pour frapper un dernier grand coup, comme Paris qui a recruté l'attaquant Moise Kean et le milieu Danilo Pereira, Marseille qui espère Michaël Cuisance ou Manchester United, tout proche d'Edinson Cavani.



Dans un marché estival atypique, où, mis à part en Angleterre, les grands clubs sont restés prudents sur fond de crise sanitaire et d'incertitude financière, certains dossiers restent à dénouer dans les derniers instants du mercato.

Ainsi, après l'humiliation (6-1) subie dimanche contre Tottenham, Manchester United pourrait réussir un coup retentissant avec Cavani (ex-PSG, libre). L'attaquant uruguayen (33 ans), arrivé dimanche en Angleterre pour passer sa visite médicale selon la presse britannique, viendrait apporter son expérience à une attaque jeune... et pourrait ainsi défier son ancien club dès le 20 octobre en Ligue des champions.

Un sacré retournement de situation pour Cavani, meilleur buteur de l'histoire du Paris SG parti en catimini fin juin, sans participer à l'épopée européenne jusqu'à la finale de C1 en août.

Pour le remplacer, le directeur sportif parisien Leonardo a signé le recrutement le plus onéreux de l'été en Ligue 1, levant l'option d'achat de Mauro Icardi auprès de l'Inter Milan pour un montant renégocié à la baisse à moins de 60 M EUR selon la presse.

Puis "Leo" a obtenu dimanche soir le prêt sans option d'achat de l'international italien Moise Kean (Everton), une jolie prise comme attaquant de complément alors que l'habituel joker Eric Maxim Choupo-Moting a préféré quitter le PSG, peut-être pour rejoindre le Bayern Munich selon la presse allemande.

Enfin, lundi matin, Paris a officialisé le prêt avec option d'achat de l'international portugais Danilo Pereira (29 ans), un profil de pur milieu défensif qui manquait dans l'effectif.

- Coups de sang à Paris -

Ces arrivées, ainsi que le prêt du latéral Alessandro Florenzi (AS Rome), doivent permettre de répondre aux récentes inquiétudes émises par l'entraîneur Thomas Tuchel.

Ce dernier avait dit jeudi attendre un renfort par ligne sous peine de revoir "à la baisse" les ambitions en Ligue des champions. Un coup de sang qui a donné lieu à un recadrage le lendemain de Leonardo, lequel "n'a pas apprécié, comme le club" ces propos et semble avoir répondu, comme à son habitude, sur son terrain préféré: la dernière ligne droite du mercato.

A Lyon, en revanche, ces dernières heures s'annoncent indécises.

Après l'arrivée du milieu brésilien Lucas Paqueta (AC Milan), le président lyonnais Jean-Michel Aulas avait répété qu'aucun départ n'aurait lieu après vendredi soir.

Si Houssem Aouar, convoité par Arsenal et la Juventus, a confirmé dimanche qu'il allait rester dans son club formateur, Memphis Depay est lui tombé accord avec le FC Barcelone, qui doit néanmoins d'abord vendre pour acheter.

"Peut-être que demain, il partira au Barça", a dit dimanche le directeur sportif Juninho qui travaille aussi sur l'arrivée du défenseur italien Mattia de Sciglio (Juventus).

- Doku et Cuisance, jolis coups -

Quant à l'international Espoirs Jeff Reine-Adélaïde, mécontent de son temps de jeu, le dossier patine, malgré l'intérêt du Hertha Berlin. Celui de Rennes semble moins pressant, d'autant que les Bretons, qui découvriront la Ligue des champions cet automne, ont jeté leur dévolu sur un autre élément offensif d'avenir: l'ailier international belge Jérémy Doku, 18 ans (Anderlecht). Ce dernier devrait constituer un transfert record pour le club, estimé à environ 25 millions d'euros.

Outre ce recrutement alléchant, les Rennais ont bien animé l'été, en envoyant leur gardien Edouard Mendy à Chelsea pour un montant estimé de 24 M EUR, tout en réussissant à conserver le prodige Eduardo Camavinga et à se faire prêter le latéral Dalbert (Inter) ou le défenseur Daniele Rugani (Juventus).

Marseille aussi s'est renforcé à peu de frais en vue de la C1, avec le milieu Pape Gueye, les défenseurs Yuto Nagatomo et Leonardo Balerdi et le jeune attaquant brésilien Luis Henrique.

Et l'OM s'avance vers un dernier joli coup: la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich, assorti du prêt en sens inverse du prometteur milieu offensif français Michaël Cuisance.

Riche de promesses, le mercato le fut aussi à Nice, avec notamment Amine Gouiri et Morgan Schneiderlin, et à Lille (Jonathan David, Burak Yilmaz). A Saint-Etienne, la vente record de Wesley Fofana à Leicester (environ 40 M EUR) a renfloué les caisses. Pour les autres, le temps presse !



Par Delphine TOUITOU avec Gianrigo MARLETTA - © 2020 AFP