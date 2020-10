La série noire continue pour l'équipe Ineos: après l'abandon d'Egan Bernal au Tour de France, le Gallois Geraint Thomas a fait de même au Giro, mardi matin à Catane, au lendemain de sa chute accidentelle provoquée par un bidon.

Thomas, qui était le premier des favoris du Tour d'Italie, a renoncé avant le départ de la 4e étape, la dernière en Sicile. Il souffre d'une fracture sans déplacement au bassin, selon les précisions médicales de sa formation.

Le vainqueur du Tour de France 2018 a lourdement chuté lundi dans le défilé menant au départ de l'étape à Enna, à cause d'un bidon roulant sur la chaussée. Il a perdu ensuite une douzaine de minutes dans la montée de l'Etna et toutes ses chances au classement général (53e).

Les premières radiographies passées lundi en soirée n'ont pas montré de fracture dans un premier temps. Une IRM et des examens complémentaires pratiqués mardi ont révélé ensuite "une petite fracture sans déplacement dans la partie inférieure du bassin", selon le Dr Phil Riley, médecin de l'équipe britannique.

"Par précaution, il doit se retirer de la course car c'est une blessure qui pourrait facilement être aggravée", a estimé le Dr Riley. "C'est tellement frustrant", a réagi le coureur gallois. "J'avais tellement travaillé en vue du Giro. J'ai fait tout ce que je pouvais et je me sentais aussi bien, sinon en meilleure forme, que lorsque j'ai remporté le Tour".

"Au réveil, je voulais prendre le départ, au moins aider mes coéquipiers dans les prochains jours. Mais, au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas", a ajouté le malheureux Gallois.

- L'Etna selon +G+ -

Pour Ineos, ce nouveau coup dur survient après le raté du Tour de France et l'abandon de Bernal, le Colombien vainqueur de l'édition 2019. La plus puissante équipe du peloton en avait été réduite dans le Tour à chasser les victoires d'étape, une maigre consolation malgré le doublé réalisé par le Polonais Michal Kwiatkowski et l'Equatorien Richard Carapaz dans la dernière journée alpestre.

Thomas, malchanceux décidément dans le Giro, achève sa quatrième participation encore plus rapidement que la précédente. En 2017, il avait abandonné au matin de la 13e étape, cinq jours après avoir chuté à cause d'une moto des carabiniers mal garée dans l'étape menant au Blockhaus dans les Abruzzes.

+G+, le surnom donné à Thomas dans son équipe, n'aura donc vu qu'une seule montée, l'Etna, dans le Giro 2020. Loin de ce que l'auteur du livre qui vient de sortir, "les montagnes selon G", pouvait espérer.

A 34 ans, son histoire avec le Tour d'Italie tourne court une nouvelle fois alors qu'il l'avait abordé en position de favori. Surtout après sa deuxième place dans Tirreno-Adriatico, derrière le Britannique Simon Yates.

Evincé de la sélection pour le Tour de France, contraint à l'abandon dans le Giro, le Gallois vit une saison 2020 quasi-blanche, malgré son honorable quatrième place au contre-la-montre des récents Mondiaux. Dans un troublant parallèle avec l'ex-quadruple vainqueur du Tour, Chris Froome, qui était avec lui le chef de file de l'ex-équipe Sky jusqu'à l'année passée et la grave blessure de l'Anglais.

Pour Ineos, sauf surprise extraordinaire, il ne reste plus que des lots de consolation à glaner dans le Giro. Le Britannique Tao Geoghegan Hart, l'Espagnol Jonathan Castroviejo, le Britannique Ben Swift et l'Australien Rohan Dennis notamment sont en effet susceptibles d'imiter leur coéquipier italien Filippo Ganna, vainqueur du contre-la-montre initial samedi à Palerme.

AFP