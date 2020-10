Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Cinq personnes sont mortes samedi après-midi dans la collision d'un ULM transportant deux personnes avec un avion de tourisme en transportant trois, à Loches (Indre-et-Loire), un accident rare qui n'a pas fait de victime supplémentaire au sol.

"Un petit ULM transportant deux personnes et un avion de tourisme de type DA40 transportant trois personnes se sont télescopés aux alentours de 16H30-17H00, le premier atterrissant sur la clôture d'une maison à Loches, sans faire de victime supplémentaire, le second à plusieurs centaines de mètres dans un secteur non habité", a indiqué à l'AFP Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire.

"Les cinq personnes impliquées sont décédées. Le petit ULM s'est écrasé rue Aristide Briand, (à moins de deux kilomètres du centre-ville de Loches, ndlr) et l'avion de tourisme dans le secteur du Haut Jarry, un peu en périphérie de la commune, non loin du château d'eau", a-t-elle précisé.

Une cinquantaine de pompiers se sont rendus sur place ainsi qu'une trentaine de gendarmes pour mettre en place des déviations routières. "Des agents des services des urgences aéronautiques de Lyon ont été mobilisés dans un premier temps pour localiser l'avion qui a été retrouvé rapidement", a précisé la préfecture.

On ignore encore l'identité des victimes et les raisons du télescopage.

"Il y a peu d'éléments fiables, on peut penser qu'il y a cinq morts mais ce n'est pas complètement certain, il y en a deux sûrs", a déclaré à l'AFP Grégoire Dulin, procureur de la République de Tours, présent sur place.

Selon un témoignage recueilli par l'AFP, la zone de l'accident est totalement bouclée par les gendarmes et les voisins ont été priés de rester chez eux. Des pompiers, "techniciens en identification criminelle", sont sur place pour identifier les corps. Selon ce témoignage, l'ULM a atterri sur le compteur électrique de l'habitation et a pris feu.

Les occupants de la maison sur la clôture de laquelle s'est écrasé l'ULM n'étaient pas sur place au moment de l'accident. Il s'agit d'une zone pavillonnaire bordée par une route très fréquentée, au sud du centre-ville.

La maison des associations de Loches a été ouverte pour accueillir les corps des victimes et y constituer une chapelle funéraire. Une cellule médico-psychologique de soutien aux familles, lorsqu'elles auront été identifiées, va être mise en place.

Une enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Loches. Le sous-préfet de Loches et le maire de la commune sont également sur place.

Les collisions mortelles entre un ULM et un autre appareil sont rares. En Espagne, sept personnes, dont deux mineurs, sont mortes en août 2019 quand un hélicoptère et un ultraléger motorisé se sont percutés dans les airs au-dessus de l'île de Majorque. Il n?y a eu aucun survivant.

En France, un homme est décédé en 2012 dans le crash de son ULM consécutif à une collision avec un planeur en Savoie. Le pilote du planeur a réussi à se poser, indemne.

En 2010, un petit avion et un ULM se sont télescopés en plein ciel en Eure-et-Loire, provoquant la mort des deux pilotes.

Dans l'Indre, deux pilotes d'ULM sont décédés après la collision de leurs appareils en 2008.

En 2000, le pilote d'un ULM est mort dans une collision avec un mirage 2000-N de l'armée de l'air en Saône-et-Loire.



